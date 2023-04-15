Арестованный журналист WSJ Гершкович написал письмо семье на русском

Арестованный в России по делу о шпионаже журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович отправил из СИЗО «Лефортово» первое письмо своей семье, сообщила газета. Письмо написано на русском, потому что на этом языке он общается со своими родителями — советскими эмигрантами Эллой Милман и Михаилом Гершковичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Письмо от Эвана Гершковича

Фото: Ella Milman Письмо от Эвана Гершковича

Фото: Ella Milman

WSJ опубликовала фотоснимок последней части его письма от 5 апреля, в которой сказано: «Я вас очень-очень люблю и крепко обнимаю. Получил ваши слова поддержки от адвокатов вчера. Спасибо вам большое. До скорой встречи. Пишите. Ваня».

В письме господин Гершкович рассказал, что не теряет надежды. Он пошутил, что его мама «хорошо подготовила его к тюремной еде», потому что в СИЗО утром на завтрак дают овсяную или пшеничную кашу, что напоминает ему о детстве. Он подтвердил, что получил от одного из друзей передачу с туалетными принадлежностями, тапочками, одеждой и ручками. Журналист добавил, что «теперь у него больше одежды и вещей, чем у мамы и папы дома».

«Я читаю. Я тренируюсь. И я пытаюсь писать. Может быть, наконец, я напишу что-нибудь хорошее»,— говорится в его письме. Эван Гершкович также в шутку отметил, что из-за переживаний, которые выпали членам его семьи, они, «наверное, хотели бы дать ему пощечину». «Не волнуйтесь. У вас будет шанс это сделать»,— написал он.

ФСБ сообщила о задержании Эвана Гершковича в Екатеринбурге 30 марта. Как утверждает спецслужба, журналист собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющие гостайну. Его арестовали по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

4 апреля Эван Гершкович встретился в СИЗО с адвокатами. 11 апреля власти США признали журналиста WSJ неправомерно задержанным, что дает им основание действовать в интересах его освобождения. Консулов к журналисту до сих пор не пустили.

Подробности дела — в публикации «Ъ» «Американскому журналисту придали статусности».

Лаура Кеффер