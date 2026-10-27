HBO утвердила актеров на роли родителей Гарри Поттера
К актерскому составу сериала «Гарри Поттер» от HBO присоединились Джаспер Талбот, Ханна Чинн и Гарри Гилби, передает Deadline. Талбот и Чинн исполнят роли родилей главного героя — Джеймса и Лилли Поттеров. Гарри Гилби сыграет одного из братьев Уизли — Чарли.
Талбот и Чинн — оба малоизвестные молодые актеры. Гарри Гилби 25 лет. Он успел отметиться ролью молодого Джона Толкина в байопике о писателе 2019 года и одной из главных ролей в пятом сезоне сериала «Последнее королевство» и его спин-оффе «Последнее королевство: Семь королей должны умереть».
Родители Гарри Поттера, погибшие до начала событий основной истории, появляются во флешбеках ина волшебных «живых» фотографиях. Чарли Уизли — второй по старшинству сын Артура и Молли Уизли. Он впервые появляется в пятой книге серии «Гарри Поттер и Кубок Огня», до этого его только упоминают.
Премьера первого сезона сериала по книгам Джоан Роулинг запланирована на католическое Рождество — 25 декабря 2026 года. Главные роли исполняют Доминик Маклафлин (Гарри), Аластер Стаут (Рон), Арабелла Стэнтон (Гермиона). Съемки второго сезона, основанного на книге «Гарри Поттер и Тайная комната», начались этой осенью.