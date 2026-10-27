HBO утвердила актеров на роли родителей Гарри Поттера

Талбот и Чинн — оба малоизвестные молодые актеры. Гарри Гилби 25 лет. Он успел отметиться ролью молодого Джона Толкина в байопике о писателе 2019 года и одной из главных ролей в пятом сезоне сериала «Последнее королевство» и его спин-оффе «Последнее королевство: Семь королей должны умереть».