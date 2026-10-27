Немецкий спецназ вышел из укрытия

Затем MAD вышла на след группы бойцов под предводительством военнослужащего по прозвищу Ганнибал, которая готовилась к так называемому «дню Х». Они были убеждены, что власть в Берлине может пасть на фоне наплыва беженцев в страну, и готовились к защите Германии по собственному сценарию. Для этого они создали тайные склады с оружием, продовольствием и топливом в ключевых точках страны и составили список неблагонадежных политиков, которых хотели ликвидировать, если те выступят за прием беженцев. Один из таких складов нашли летом 2020 года. В результате тогдашняя министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр была вынуждена публично отвечать на обвинения в адрес KSK и приняла решение о расформировании спецподразделения, запустив процесс его глубокой чистки.