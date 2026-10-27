Немецкий спецназ вышел из укрытия
Элитное подразделение бундесвера готовится к войне с Россией
Силы специального назначения ФРГ — элитное подразделение, предназначенное для проведения тайных операций по всему миру,— начали приготовления к войне с Россией. Бойцов готовят к тому, что вместо вылазок на несколько дней им придется проводить гораздо больше времени в полевых условиях. Такой подход укладывается в логику Германии и НАТО, которые обозначили Россию главной угрозой. При этом российский президент Владимир Путин неоднократно отрицал намерение нападать на страны альянса.
Статья с выдержками из интервью с командиром Сил специального назначения (KSK) бригадным генералом Андреасом Кюне была опубликована немецким таблоидом Bild утром 27 октября. «Мы сосредоточились на главном противнике, России»,— заявил изданию военный и рассказал, что элитный отряд спецназа проходит подготовку, в рамках которой планируется переход от трехдневных операций к гораздо более продолжительным — когда бойцам придется находиться в тылу достаточно длительный срок.
Речь идет о приспособлении к условиям ведения боя на восточном фланге НАТО на случай войны с Россией. Предполагается, что противник, по словам генерала, будет обладать танками, артиллерией БПЛА и РЭБ, а боевые действия могут вестись в условиях холодов.
По плану, говорит Кюне, отряд KSK должен будет вступить в бой раньше 45-й бронетанковой бригады, которую ФРГ размещает в Литве. Свои возможности, утверждает генерал, KSK уже продемонстрировали в рамках учений в странах Балтии, и Россия их знает.
Такое заявление командира KSK укладывается в логику немецких властей и НАТО, готовящихся к отражению угрозы со стороны России, об отсутствии которой не раз заявляли в Москве. Однако само по себе выступление Кюне — явление беспрецедентное. Силы специального назначения — крайне закрытая структура, руководство которой предпочитает оставаться в тени. На счету элитного отряда десятки тайных операций, информация о которых до общественности доходит крайне редко — в основном если что-то просачивается в СМИ или же в Берлине решают раскрыть засекреченные ранее данные.
Из того, что известно, можно вспомнить операции KSK в Афганистане, где подразделение тесно сотрудничало с американским Delta Force и британской SAS. Там элитные бойцы бундесвера вместе с союзниками занимались разведкой, штурмовали штаб-квартиры «Талибана» и «Аль-Каиды» (признана в РФ террористической организацией и запрещена), ликвидировали их главарей. Во время вывода американских войск из Афганистана при президенте Джо Байдене команда KSK была заброшена в Кабул, чтобы вывезти в Германию немецких граждан. В послужной список спецподразделения также входят операции в Ливии, Мали, Сомали и других странах. Все они носили точечный и секретный характер.
Силы специального назначения ФРГ не по-хорошему «прославились» в 2020 году, когда Служба военной защиты (военная контрразведка, MAD) открыто заявила о крайне высоком уровне правого экстремизма в немецкой армии и отдельно выделила KSK, где этот показатель оказался в пять раз выше, чем в других подразделениях. Тогда это вызвало настоящий скандал в Берлине. На тот момент в отношении части бойцов спецподразделения уже несколько лет велось расследование.
Ему положила начало печально известная вечеринка со свиными головами в честь прощания с одним из командиров в 2017 году в Баден-Вюртемберге. Тогда вскрылось, что присутствовавшие на ней члены массово вскидывали вверх правую руку в нацистском приветствии, метали отрезанные свиные головы и распевали правоэкстремистские песни.
Затем MAD вышла на след группы бойцов под предводительством военнослужащего по прозвищу Ганнибал, которая готовилась к так называемому «дню Х». Они были убеждены, что власть в Берлине может пасть на фоне наплыва беженцев в страну, и готовились к защите Германии по собственному сценарию. Для этого они создали тайные склады с оружием, продовольствием и топливом в ключевых точках страны и составили список неблагонадежных политиков, которых хотели ликвидировать, если те выступят за прием беженцев. Один из таких складов нашли летом 2020 года. В результате тогдашняя министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр была вынуждена публично отвечать на обвинения в адрес KSK и приняла решение о расформировании спецподразделения, запустив процесс его глубокой чистки.
С тех пор о Силах специального назначения ФРГ было слышно мало, поэтому публичное заявление их командира отчасти можно рассматривать как попытку улучшить репутацию элитного отряда, который шесть лет назад пережил самый глубокий кризис с момента своего формирования в 1996 году.