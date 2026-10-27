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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Мир

Немецкий спецназ вышел из укрытия

Элитное подразделение бундесвера готовится к войне с Россией
Силы специального назначения ФРГ — элитное подразделение, предназначенное для проведения тайных операций по всему миру,— начали приготовления к войне с Россией. Бойцов готовят к тому, что вместо вылазок на несколько дней им придется проводить гораздо больше времени в полевых условиях. Такой подход укладывается в логику Германии и НАТО, которые обозначили Россию главной угрозой. При этом российский президент Владимир Путин неоднократно отрицал намерение нападать на страны альянса.
Бойцы Сил специального назначения (KSK) Германии

Бойцы Сил специального назначения (KSK) Германии

Fabian Bimmer / Reuters

Статья с выдержками из интервью с командиром Сил специального назначения (KSK) бригадным генералом Андреасом Кюне была опубликована немецким таблоидом Bild утром 27 октября. «Мы сосредоточились на главном противнике, России»,— заявил изданию военный и рассказал, что элитный отряд спецназа проходит подготовку, в рамках которой планируется переход от трехдневных операций к гораздо более продолжительным — когда бойцам придется находиться в тылу достаточно длительный срок.
Речь идет о приспособлении к условиям ведения боя на восточном фланге НАТО на случай войны с Россией. Предполагается, что противник, по словам генерала, будет обладать танками, артиллерией БПЛА и РЭБ, а боевые действия могут вестись в условиях холодов.
По плану, говорит Кюне, отряд KSK должен будет вступить в бой раньше 45-й бронетанковой бригады, которую ФРГ размещает в Литве. Свои возможности, утверждает генерал, KSK уже продемонстрировали в рамках учений в странах Балтии, и Россия их знает.
Такое заявление командира KSK укладывается в логику немецких властей и НАТО, готовящихся к отражению угрозы со стороны России, об отсутствии которой не раз заявляли в Москве. Однако само по себе выступление Кюне — явление беспрецедентное. Силы специального назначения — крайне закрытая структура, руководство которой предпочитает оставаться в тени. На счету элитного отряда десятки тайных операций, информация о которых до общественности доходит крайне редко — в основном если что-то просачивается в СМИ или же в Берлине решают раскрыть засекреченные ранее данные.
Из того, что известно, можно вспомнить операции KSK в Афганистане, где подразделение тесно сотрудничало с американским Delta Force и британской SAS. Там элитные бойцы бундесвера вместе с союзниками занимались разведкой, штурмовали штаб-квартиры «Талибана» и «Аль-Каиды» (признана в РФ террористической организацией и запрещена), ликвидировали их главарей. Во время вывода американских войск из Афганистана при президенте Джо Байдене команда KSK была заброшена в Кабул, чтобы вывезти в Германию немецких граждан. В послужной список спецподразделения также входят операции в Ливии, Мали, Сомали и других странах. Все они носили точечный и секретный характер.
Силы специального назначения ФРГ не по-хорошему «прославились» в 2020 году, когда Служба военной защиты (военная контрразведка, MAD) открыто заявила о крайне высоком уровне правого экстремизма в немецкой армии и отдельно выделила KSK, где этот показатель оказался в пять раз выше, чем в других подразделениях. Тогда это вызвало настоящий скандал в Берлине. На тот момент в отношении части бойцов спецподразделения уже несколько лет велось расследование.
Ему положила начало печально известная вечеринка со свиными головами в честь прощания с одним из командиров в 2017 году в Баден-Вюртемберге. Тогда вскрылось, что присутствовавшие на ней члены массово вскидывали вверх правую руку в нацистском приветствии, метали отрезанные свиные головы и распевали правоэкстремистские песни.
Затем MAD вышла на след группы бойцов под предводительством военнослужащего по прозвищу Ганнибал, которая готовилась к так называемому «дню Х». Они были убеждены, что власть в Берлине может пасть на фоне наплыва беженцев в страну, и готовились к защите Германии по собственному сценарию. Для этого они создали тайные склады с оружием, продовольствием и топливом в ключевых точках страны и составили список неблагонадежных политиков, которых хотели ликвидировать, если те выступят за прием беженцев. Один из таких складов нашли летом 2020 года. В результате тогдашняя министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр была вынуждена публично отвечать на обвинения в адрес KSK и приняла решение о расформировании спецподразделения, запустив процесс его глубокой чистки.
С тех пор о Силах специального назначения ФРГ было слышно мало, поэтому публичное заявление их командира отчасти можно рассматривать как попытку улучшить репутацию элитного отряда, который шесть лет назад пережил самый глубокий кризис с момента своего формирования в 1996 году.
Германия
Новости ВПК
Европа

Авторы

  • Вероника Вишнякова
    Вероника Вишнякова
    обозреватель