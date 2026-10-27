Цессия исполнила дочерний долг
Принадлежащие банкам компании обеспечили 30% от проданной МФО задолженности
Микрофинансовые дочерние структуры банков активизировались на рынке цессии. В третьем квартале текущего года их доля в общих продажах долгов МФО достигла 30%, увеличившись за год более чем втрое. Такой рост обусловлен опережающей динамикой выдачи кэптивных МФО в прошлом году и вызреванием долгов. В отличие от рыночных игроков банковские «дочки» с продажей задолженности не спешат, предпочитая пройти все этапы взыскания самостоятельно. В связи с этим их долги дешевле и старше, чем у рыночных игроков.
Электронная торговая площадка Debex провела анализ структуры продаж долгов микрофинансовых организаций (МФО) в рамках цессии. Согласно ему, в третьем квартале существенно выросла доля продаж долгов банковских МФО. «Если по итогам девяти месяцев 2025 года на банковские "дочки" приходилось 9% продаж всех долгов МФО, то за январь—сентябрь 2026 года их доля достигла 20%, а в третьем квартале составила 30% при рекордном для сегмента квартальном объеме продаж в 4,73 млрд руб.»,— следует из аналитики Debex.
Долги банковских «дочек» оказались дешевле, чем у рыночных МФО: свежие портфели (до полутора лет) дочерних компаний банков за девять месяцев подорожали с 17,7% до 19% от основной суммы задолженности, рыночные — с 19,2% до 22,4%, приводит данные гендиректор Debex Марат Брук. Качество выставляемой рыночными МФО просрочки в среднем выше, чем у банковских МФО, считает коммерческий директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу «Свой») Татьяна Волегова.
«Так, например, это касается, DPD (среднего срока просрочки в днях) — одного из главных параметров в оценке портфеля. Чаще рыночные МФО продают более "молодые" портфели: по отдельным лотам разница может достигать 20–30%,— приводит данные она.— Это один из ключевых факторов, которые определяют значительный спред к цене выставляемых лотов».
По словам Марата Брука, доля платящих заемщиков в обеих группах примерно одинакова, но банки держат долг дольше, около 270 дней против 150, и выставляют на торги только после завершения собственного цикла взыскания. «Если "дочки" банков начнут выходить на торги раньше, дисконт к рыночным МФО может сократиться»,— полагает он. По словам основателя Rodin.Capital Алексея Родина, цена зависит от многих факторов: ожидания самих продавцов, качество лотов. «Существенной разницы по качеству клиентов нет, поскольку коммерческие МФО уже давно смогли наладить скоринг с учетом рисков»,— подчеркивает он.
На рост доли долгов банковских МФО в цессии повлияла совокупность факторов, указывают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). «Вплоть до конца прошлого года банковские МФО активно наращивали выдачи за счет отказного трафика и своих внутренних стратегий и увеличивали долю в общем портфеле МФО,— отмечают в ассоциации.— Скопилась просроченная задолженность, которую пришла необходимость реализовывать полноценными лотами, и основной и понятный инструмент для них — это выставление долгов на открытый аукцион». По оценкам господина Родина, на долю банков на данный момент приходится 50% выдач всех МФО. При этом для банков кэптивные МФО — это все же новый «продукт» в масштабах бизнеса, и какое-то время они изучали подходы в том числе и в части взыскания, после этого этапа логично, что работа с дефолтными ссудами идет традиционным путем: самостоятельное взыскание, привлечение ПКО на аутсорсинг и продажа долга, добавляют в НАПКА.
Текущий тренд предполагает дальнейшее увеличение объемов продаж долгов банковских МФО и их доли на рынке, полагает старший аналитик ИК «Риком-Траст» Валерия Попова.
«Этому способствуют несколько факторов: продолжающееся повышение качества предложений со стороны банков-продавцов, приток новых покупателей в сегмент, а также общая динамика рынка цессии»,— говорит она. В НАПКА также прогнозируют, что доля банковских МФО на рынке цессии будет поступательно расти за счет вызревания новых долгов и более активного перехода на стадию реализации долгов самих банковских МФО. По итогам года их доля может составить 35%, ожидают в ассоциации. «Около 40% портфеля МФО в сегменте потребительского кредитования находится в дефолте. Рынок имеет существенную емкость на ближайший год»,— заключает Алексей Родин.