Цессия исполнила дочерний долг

На рост доли долгов банковских МФО в цессии повлияла совокупность факторов, указывают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). «Вплоть до конца прошлого года банковские МФО активно наращивали выдачи за счет отказного трафика и своих внутренних стратегий и увеличивали долю в общем портфеле МФО,— отмечают в ассоциации.— Скопилась просроченная задолженность, которую пришла необходимость реализовывать полноценными лотами, и основной и понятный инструмент для них — это выставление долгов на открытый аукцион». По оценкам господина Родина, на долю банков на данный момент приходится 50% выдач всех МФО. При этом для банков кэптивные МФО — это все же новый «продукт» в масштабах бизнеса, и какое-то время они изучали подходы в том числе и в части взыскания, после этого этапа логично, что работа с дефолтными ссудами идет традиционным путем: самостоятельное взыскание, привлечение ПКО на аутсорсинг и продажа долга, добавляют в НАПКА.