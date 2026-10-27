Правообладатели прислушались к музыке
Каковы претензии к владельцам кафе и ресторанов
За песни в кафе — штрафы на сотни тысяч рублей. Правообладатели стали чаще судиться с владельцами бизнеса за незаконное использование фоновой музыки, говорят опрошенные “Ъ FM” предприниматели. По их словам, речь в основном о заведениях общепита, а также клиниках и фитнес-центрах. По данным РБК, за год число судебных исков к предпринимателям выросло на 40%. Общая сумма претензий — больше 0,5 млрд руб.
В зоне риска оказались и те владельцы заведений, которые просто включают эфир музыкальных радиостанций, рассказала управляющий партнер компании Lumieres Legal Юлия Сычева:
«Существует два основных способа, как кафе и рестораны используют музыку. Первый, довольно распространенный, когда они составляют собственные плейлисты и получают разрешение от правообладателей или от обществ по коллективному управлению правами.
Второй — когда в заведении включены телевизор или радио. На самом деле оба эти варианта должны быть охвачены договорами. Кафе и рестораны должны платить вознаграждение авторам и исполнителям музыкальных произведений. То, что вещатели включают в свои каналы эту музыку по своему усмотрению и заключают договоры на ее использование, не освобождает пользователя кафе и ресторана от обязанности выплачивать вознаграждение.
Как правило, речь про стандартные договоры. На практике общества по коллективному управлению правами проявляют достаточно большую гибкость. Значительно хуже складывается ситуация, если контракт не заключается и музыка используется незаконно. Проверяющие каким-то образом это узнают и фиксируют нарушение. Дальше речь идет о компенсациях. И их суммы обычно значительно выше, чем цена, которая была бы заплачена по договору».
По словам собеседников “Ъ FM”, в среднем лицензия на один трек стоит около 12 тыс. руб. в месяц. Впрочем, есть легальный способ сэкономить как минимум вдвое, заметил сооснователь баров «Сюр», «Ясно» и «Интеллигенция» Никита Фомкин:
«Последние лет пять точно стали чаще появляться проверяющие. При первом нарушении речь идет о предупреждении либо каком-то небольшом штрафе, условно, в 7 тыс. руб. При повторном — взыскание уже составит тысяч 300. Пара-тройка моих заведений судилась. Мы вынуждены пользоваться специальными контрагентами, которым платим около 6-7 тыс. Они ставят нам музыку по белому списку, можно так сказать. Так что, например, Российское авторское общество видит, что эта песня в этом месяце проплачена.
Понятно, что нет никаких проблем в том, чтобы ставить только клубную или любую музыку, которую захочется. Главное, как я понимаю, как контрагенты согласовывают это и с кем. При этом у моих коллег был случай, когда сотрудники просто для себя включили какие-то треки, пока заведение не открылось, и им прилетел за это штраф».
Как убедился “Ъ FM”, судебные иски из-за фоновой музыки в заведениях в основном подают Российское авторское общество и Всероссийская организация интеллектуальной собственности. “Ъ FM” направил запрос и ждет ответа от этих организаций.