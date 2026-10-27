Правообладатели прислушались к музыке

Понятно, что нет никаких проблем в том, чтобы ставить только клубную или любую музыку, которую захочется. Главное, как я понимаю, как контрагенты согласовывают это и с кем. При этом у моих коллег был случай, когда сотрудники просто для себя включили какие-то треки, пока заведение не открылось, и им прилетел за это штраф».