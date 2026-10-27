Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ выросла в 2,9 раза за 9 месяцев 2026 года

Чистая прибыль ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь–сентябрь 2026 года составила 299,27 млрд рублей, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (104,6 млрд рублей), следует из отчетности компании.