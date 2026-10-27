Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ выросла в 2,9 раза за 9 месяцев 2026 года
Выручка выросла на 28%
Чистая прибыль ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь–сентябрь 2026 года составила 299,27 млрд рублей, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (104,6 млрд рублей), следует из отчетности компании.
Выручка за отчетный период выросла на 28% — до 1,331 трлн рублей. Себестоимость продаж снизилась на 4% — до 775 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась в 2,4 раза и достигла 556,35 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 480,32 млрд рублей против 149,89 млрд рублей годом ранее.
Прибыль до налогообложения выросла в 3,1 раза — до 405,36 млрд рублей. Прочие доходы компании составили 47,04 млрд рублей, прочие расходы — 163,93 млрд рублей. Налог на прибыль составил 106,84 млрд рублей.