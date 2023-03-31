НА ПМЭФ привезут первую Lada, выпущенную на бывшем заводе Nissan в Петербурге

На Петербургском международном экономическом форуме представят первый автомобиль Lada, собранный на бывшем заводе Nissan. Такие планы озвучили на заседании промышленного совета Петербурга 31 марта.

Губернатор Александр Беглов рассказал, что правительство города работает в тесном контакте с Минпромторгом. Благодаря этому удалось найти решения, как задействовать площадки ушедших производителей авто.

«По основным двум заводам вопросы практически уже решены. Уже в июне получим с конвейера первый автомобиль Lada»,–– передает ТАСС слова губернатора.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге возобновится в первой половине 2023 года.

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