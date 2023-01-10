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Коммерсантъ FM
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АвтоВАЗ выехал на пустом рынке

Концерн занял на нем 28%

АвтоВАЗ оценил авторынок РФ в 2022 году в 676 тыс. машин, а свою долю на нем в рекордные 27,9%. На фоне прекращения производства и выпуска массовых автомобилей других брендов на рынке было продано 189 тыс. машин Lada. При этом в следующем году компания планирует произвести сразу 400 тыс. авто.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в 2022 году упал на 59%, до 676 тыс. штук, оценил АвтоВАЗ. Это схоже с прогнозом «Ъ», который предполагал падение продаж на 60%, до 666 тыс. машин. Ассоциация европейского бизнеса будет подводить итоги только 12 января.

При этом доля Lada на рынке выросла на 6,9 п. п., до 27,9%, а продажи упали на 46%, до 189 тыс. машин, следует из данных автоконцерна. А в 2023 году АвтоВАЗ планирует выпустить 400 тыс. автомобилей, хотя вариативность модельного ряда все еще будет ограничена. Так, в концерне уточнили, что вариатор в модель Granta вернется только в 2024 году за счет сотрудничества с «новым партнером». Ранее АвтоВАЗ использовал вариатор Jatco, но его поставки были прекращены после начала военных действий на Украине и последовавших санкций. В 2024 году рынок увидит и Lada Vesta NG, которая должна была широко появиться на рынке еще в 2022 году. Тем не менее Vesta в 2022 году и вовсе не выпускалась с начала кризиса.

За декабрь 2022 года АвтоВАЗ продал 24 тыс. машины — это на 19,7% меньше, чем годом ранее. Однако результат все-таки чуть выше ноябрьского в 22 тыс. автомобилей, который приводит АвтоВАЗ. Отметим, компания округляет результаты: по данным же Ассоциации европейского бизнеса, куда информацию предоставляют сами автоконцерны, в ноябре было реализовано 21,7 тыс. штук машин Lada.

Цены на автомобили в России с 1 января остались на уровне прошлого года

По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, компания смогла получить чистую прибыль в 2022 году на уровне 1,6 млрд руб. «вопреки прогнозам Renault». В 2021 году компания не публиковала результаты, но Renault отчитывался о прибыли российского производителя в €166 млн. Напомним, что в мае французский Renault, с которым у АвтоВАЗа была синергия по ряду моделей и закупкам комплектующих, покинул рынок РФ, реализовав 67,6% в отечественном концерне «за рубль» подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ.

Ольга Никитина

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