Раненному под Брянском диверсантами мальчику вручили медаль «За отвагу»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил медаль «За отвагу» Федору Симоненко (2012 года рождения), который был ранен во время нападения группы диверсантов.

Господин Богомаз вручил медаль мальчику во время мероприятия «Герои среди нас», проходившего во Дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина. Федор Симоненко был награжден указом президента Владимира Путина «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга». По данным местных СМИ, в мероприятии приняли участие Герои России Александр Постоялко и Андрей Фроленков.

Федор Симоненко получил ранение 2 марта во время обстрела автомобиля украинской диверсионно-разведывательной группой, проникшей на территорию Брянской области. По официальной версии, десятилетний Федор и две девочки 2015 и 2016 года рождения направлялись в Новоропскую среднюю школу на машине, которую расстреляли нападавшие. Водитель погиб, но детям удалось спастись. Федор помог девочкам убежать и скрыться, но сам при этом был ранен в спину. Его госпитализировали и прооперировали.

После операции Федор получил ведомственную медаль Следственного комитета России «Доблесть и отвага». Его семье местные власти подарили новый дом. Сам Федор снялся в новом клипе музыканта Shaman на песню «Мы», который вышел сегодня, 12 апреля.

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Сергей Толмачев, Воронеж