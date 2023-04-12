Что происходит после ввода войск России на Украину. День 413-й

В Курской области отменили салют на День Победы по соображениям безопасности. Входящий в число крупнейших производителей молока, мяса и сахара агрокомплекс экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева начал поиск торговых представителей для поставок в магазины Запорожской и Херсонской областей. В международный розыск объявили еще одного участника нападения на села в Брянской области в марте Алексея Огурцова. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:10. 50 британских спецназовцев находились на Украине в марте, характер их деятельности точно не определен — портал Declassified UK со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона.

9:06. Bloomberg: некоторые восточноевропейские АЭС ищут новых поставщиков урана, чтобы снизить зависимость от российского ядерного топлива.

9:02. Реестр военнообязанных можно будет запустить в полном объеме не раньше осени, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

8:32. Имущество украинских олигархов в Херсонской области национализируют, работа уже началась, сообщил «РИА Новости» врио губернатора региона Владимир Сальдо.

8:31. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой во вторник обсудил подготовку к планируемым Киевом наступательным действиям.

8:31. Минобороны просит авиакомпании резервировать по пять-шесть мест на рейсах для участников СВО. Речь идет о перелетах на отдых в летний период, об этом в среду сообщают «Известия» со ссылкой на телеграмму Росавиации главам перевозчиков.