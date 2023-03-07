Раненному при нападении диверсантов в Брянской области мальчику вручили медаль «Доблесть и отвага»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил о вручении десятилетнему Федору Симоненко ведомственной медали Следственного комитета Российской Федерации (СКР) «Доблесть и отвага». Мальчик был ранен в ходе нападения диверсантов на приграничные села 2 марта.

Медаль Федору вручил Герой России, руководитель управления воспитательной работы СКР генерал-майор юстиции Сергей Петров. Господин Богомаз пожелал мальчику скорейшего выздоровления после ранения.

2 марта власти Брянской области сообщили, что на территорию региона со стороны Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате погибли два человека в селе Любечане. По официальной версии, десятилетний Федор и две девочки 2015 и 2016 годов рождения направлялись в Новоропскую среднюю школу на машине, которую расстреляли нападавшие. Водитель погиб на месте, а дети смогли убежать: мальчик помог остальным выйти из машины через заднюю дверь.

Нападавшие открыли стрельбу по детям. Федор получил ранение грудной клетки, однако сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места. После этого ему провели операцию.

Владимир Путин назвал происшедшее терактом. Власти Украины отрицают свою причастность к этим событиям. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Русский добровольческий корпус».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Диверсанты зашли партиями».

Сергей Толмачев, Воронеж