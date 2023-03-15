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Коммерсантъ FM
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В Брянской области семье раненного при нападении диверсантов мальчика подарили дом

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о выписке из больницы Федора Симоненко, который был ранен в ходе нападения диверсантов на приграничные села 2 марта. Его семье подарили новый дом.

«Самое важное для Федора сейчас — полностью восстановиться после операции, хорошо учиться и во всем помогать своим родным, ведь сейчас именно он, пока старшие братья защищают Родину, в семье главный мужчина»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Он отметил, что мальчику после ранения провели сложную операцию, а сам Федя «родился в рубашке». Ранее сообщалось, что два старших брата мальчика участвуют в специальной военной операции на Украине.

2 марта мальчик получил ранение в результате проникновения в Брянскую область диверсионно-разведывательной группы. По официальной версии, десятилетний Федор и две девочки 2015 и 2016 годов рождения направлялись в Новоропскую среднюю школу на машине, которую расстреляли нападавшие. Водитель погиб, но детям удалось сбежать. Нападавшие открыли стрельбу по детям, Федор был ранен в грудную клетку, однако сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места. В больнице мальчик получил ведомственную медаль Следственного комитета России «Доблесть и отвага».

Следователи выясняют обстоятельства нападения украинских боевиков на брянские села — читайте об этом в публикации «Ъ» «Диверсанты зашли партиями».

Сергей Толмачев, Воронеж

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