Путин наградил медалью «За отвагу» мальчика Федора, который спас двух девочек под Брянском

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» мальчика Федора Симоненко (2012 года рождения), пострадавшего во время проникновения диверсантов на территорию Брянской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федор Симоненко

Фото: Телеграм-канал Александра Богомаза Федор Симоненко

Фото: Телеграм-канал Александра Богомаза

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга»,— говорится в указе.

2 марта в два села Брянской области — Сушаны и Любечане — проникла группа диверсантов с территории Украины. В результате погибли двое мужчин, в том числе водитель «Нивы», везший детей в школу.

Как сообщали в СКР, во время перестрелки Федор помог двум девочкам 2015 и 2016 года рождения выйти из машины и укрыться. Однако сам он получил ранение грудной клетки. Мальчик перенес операцию по извлечению пули. 3 марта глава СКР Александр Бастрыкин наградил Федора медалью «Доблесть и отвага» за спасение детей в экстремальной ситуации.

Лусине Баласян