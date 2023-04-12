PAP: Франция заблокировала закупку боеприпасов для Украины

Франция единственная из стран Евросоюза (ЕС) блокирует выделение средств Евросоюза на закупку боеприпасов для Украины, сообщает Польское агентство печати (Polska Agencja Prasowa, PAP). На финансирование этого проекта хотят потратить €2 млрд. Половину суммы должны были отправить странам ЕС на возмещение поставок ВСУ. Однако на европейских складах не хватает снарядов, поэтому в ЕС возникла необходимость купить их в других странах.

По данным агентства, против такой схемы выступила Франция. «В этой ситуации решением было бы закупить боеприпасы в третьей стране, а затем возместить их из составов одной из стран-членов, передав другие вооружения третьей страны. По этому поводу ведутся переговоры»,— сказал агентству источник в ЕС.

Второй миллиард из указанной суммы должны были выделить на заказы на производство боеприпасов в странах ЕС. PAP называет крупнейшими производителями Германию, Польшу и Францию. Однако Париж и это решение не поддержал. «В проекте содержалось положение о том, что возмещение боеприпасов должно производиться только на основании требования Украины. Париж, однако, хочет, не объясняя причин, исключить это положение… Также Франция хочет добавить возможность возмещения поставок ракет»,— утверждает собеседник агентства.

По мнению некоторых европейских дипломатов, за решением Франции «может стоять лоббирование оружейных компаний». Один из неназванных дипломатов сказал агентству, что «речь идет о создании механизма принуждения к заказу конкретного оборудования, которое может на самом деле не понадобиться украинской стороне». Польша настаивает, что надо обеспечить максимально быструю поставку боеприпасов Украине.

В феврале Эстония предложила ЕС вложить около $4,3 млрд в совместную закупку 1 млн боеприпасов для Украины. По их подсчетам, Киев использует в среднем от 60 тыс. до 210 тыс. боеприпасов в месяц. Венгрия не хочет участвовать в закупке. По данным Politico, ЕС пока не может решить, где покупать снаряды. Тем не менее в конце марта главы МИДов и министры обороны стран Европы согласовали схему поставок. Польша также планирует увеличить производство боеприпасов для Украины.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер