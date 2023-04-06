Politico: ЕС не может решить, где закупать снаряды для Украины

Страны Евросоюза не могут решить, каким образом заключать контракты для закупки боеприпасов для нужд вооруженных сил Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. Поводом для разногласий стал вопрос о том, будут ли заключать оружейные контракты исключительно с компаниями из ЕС или же они будут открыты и для производителей из других стран. Встреча, проведенная по этому поводу послами ЕС, не дала никакого результата.

«Послы ЕС встретились, но не смогли добиться существенного прогресса по вопросу закупок боеприпасов для Украины»,— отмечают источники Politico.

Как указано в материале, Франция настаивает на том, чтобы контракты заключались с компаниями внутри ЕС. Позицию Парижа поддерживают Греция и Кипр, это связано с их желанием избежать заключения контрактов с турецкими производителями. Однако ряд государств полагает, что при необходимости можно заключать контракты и с компаниями из стран, не входящих в Евросоюз, добавляет Politico.

Еврокомиссия должна будет проделать дополнительную работу по определению потенциала компаний ЕС, прежде чем будет достигнута окончательная договоренность, уточняют собеседники газеты. Несмотря на возникшие противоречия, ожидается, что в Евросоюзе придут к соглашению по поводу формата и объема новых военных поставок Украине на следующей неделе.

Ранее министры иностранных дел и глав министерств обороны стран ЕС во время встречи в Брюсселе договорились о схеме поставок Украине обычных боеприпасов. В течение года Киеву должен быть направлен миллион снарядов для артиллерийских систем, на что государства Евросоюза потратят около €2 млрд.

Подробнее о западной военной помощи Украине читайте в материале «Ъ» «Европейцы снаряжают Украину».

Александр Кислов