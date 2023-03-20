Венгрия не хочет участвовать в закупке ЕС боеприпасов для Украины

Венгрию хотят «втянуть в войну» на Украине, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Он рассказал, что Евросоюз (ЕС) обсуждает совместную закупку боеприпасов для украинских военных, но Венгрия участвовать в этом не хочет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: John Thys / Pool / Reuters Петер Сийярто

Фото: John Thys / Pool / Reuters

Господин Сийярто участвует во встрече со министрами стран ЕС, которая проходит сегодня, 20 марта, в Брюсселе. По его словам, «к сожалению, поступили новые предложения от сторонников войны, на этот раз о совместной закупке боеприпасов Украине».

«На нас усиливается давление, хотят втянуть в войну, которая идет по соседству, но мы упорны, потому что воля венгерского народа ясна: надо пережить эту войну»,— написал министр в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Глава МИД Венгрии призывал Запад сохранить открытыми каналы связи с Россией и отказаться от «воинственной риторики». Он уверен, что санкции против РФ «провалились, потому что военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже». В марте он сказал, что необходимо заключить соглашение о прекращении огня.

Эстония предложила странам Евросоюза (ЕС) вложить около $4,3 млрд в совместную закупку 1 млн боеприпасов для Украины. По подсчетам эстонских властей, Киев использует в среднем от 60 тыс. до 210 тыс. боеприпасов в месяц. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что конфликт на Украине требует огромного количества боеприпасов, в связи с чем альянс планирует увеличить свои целевые показатели по их запасам.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер