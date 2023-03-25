Польша намерена в несколько раз увеличить производство боеприпасов для Украины

Польский государственный производитель боеприпасов Dezamet планирует в несколько раз увеличить производственные мощности, чтобы нарастить поставки на Украину, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью RMF FM.

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«Я надеюсь, что нам удастся наладить производство боеприпасов на этом предприятии и на других заводах нашего концерна вооружений PGZ (польский оборонный холдинг, в который входит Dezamet.— “Ъ”). Я также надеюсь, что в скором времени будут предприняты различные инициативы с участием частных компаний, которые производят боеприпасы»,— сказал господин Моравецкий.

20 марта 17 стран Евросоюза и Норвегия приняли решение поставить на Украину 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев. Союзники разработали план из трех пунктов: первый — выделить €1 млрд на немедленные поставки, второй — €1 млрд на совместные закупки, третий — создать комиссию с целью резкого увеличения производственных мощностей.

Подробнее — в материале «Европейцы снаряжают Украину».

Эрдни Кагалтынов