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Коммерсантъ FM
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Эстония предлагает ЕС потратить $4 млрд на боеприпасы для Украины

Эстония разослала странам Евросоюза (ЕС) предложение об инвестировании около $4,3 млрд в совместную закупку 1 млн боеприпасов Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ. Из него следует, что Россия за один день тратит на Украине такое же количество боеприпасов, какое Европа может произвести за месяц. В связи с этим эстонские власти считают, что ЕС нужно срочно увеличить свой оборонно-промышленный потенциал, «чтобы помочь украинским военным выдержать войну».

По подсчетам Эстонии, Украина использует в среднем от 60 тыс. до 210 тыс. боеприпасов в месяц, но европейская оборонная промышленность способна производить только 25 тыс. боеприпасов за такой же период времени. В итоге потребуется четыре года, чтобы удовлетворить потребности Киева, в то время как Россия использует от 20 тыс. до 60 тыс. боеприпасов в день, говорится в документе.

По плану Эстонии, озвученная сумма позволит европейской промышленности увеличить свои мощности в семь раз и произвести в течение следующих шести месяцев 1 млн снарядов 155 мм, о которых просит Украина. «Мы должны приложить колоссальные усилия для быстрого принятия решения и реализации этой инициативы как можно скорее, уже в 2023 году — именно этого требует острота ситуации на Украине. Цена любого промедления очень высока и растет с каждым днем»,— отмечается в документе.

Секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что это «стратегический минимум, которого мы должны достичь». «Мы уверены, что отрасль способна сделать это, когда есть спрос и контракты. Единственный способ решить эту проблему — инвестиции, и делать это нужно сейчас»,— уверен он. По его словам, на сегодняшний день европейская промышленность в состоянии производить 1,7 млн 152-мм артиллерийских снарядов в год. В разосланном Эстонией документе подчеркивается, что озвученное ею предложение принесет пользу европейской обороне в долгосрочной перспективе, поскольку также создаст мощности, необходимые для обновления запасов.

На этой неделе Пентагон заказал производство 155-мм снарядов для Украины. По данным Конгресса, с начала российской военной операции Вашингтон предоставил Киеву финансовую, военную и гуманитарную помощь на сумму более $110 млрд. 15 февраля Госдеп анонсировал выделение Украине поддержки еще на $9,9 млрд. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине требует огромного количества боеприпасов, в связи с чем альянс планирует увеличить свои целевые показатели по их запасам.

О помощи Киеву странами альянса — в материале «Ъ» «Оно им самим НАТО».

Лаура Кеффер

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