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Коммерсантъ FM
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Замглавы МИД России Рябков: утечка разведки США может быть намеренным вбросом

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что утечки засекреченных документов американских ведомств могут быть фейком или целенаправленным вбросом, цель которого — ввести Россию в заблуждение. Господин Рябков в очередной раз назвал США стороной военного конфликта на Украине.

Сергей Рябков

Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Поскольку США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут гибридную войну против нас, возможны такие приемы, чтобы противника, то есть Российскую Федерацию, ввести в заблуждение. Я ничего не утверждаю, я просто допускаю, что разного рода сценарии, модели здесь вполне мыслимы»,— сказал замминистра (цитата по ТАСС).

В апреле в западных СМИ стали распространяться документы из партии секретных разведывательных материалов, которые утекли в интернет предположительно из недр Пентагона. По данным Fox News, утечка документов могла произойти за пределами военного ведомства. В частности, в утечке были найдены данные о спецназе НАТО на Украине. Также в документах утверждалось, что Сербия поставила оружие Украине, но сербские власти это отрицают.

Подробнее об утечке — в материале «Ъ» «Спасение всплывающих — дело рук самих всплывающих».

Лаура Кеффер

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