Fox News: утечка документов могла произойти за пределами Пентагона

Утечка секретных документов в США могла произойти за пределами Минобороны США. Ряд документов содержит строго засекреченные разведданные, которые, вероятнее всего, получили Агентство национальной безопасности (АНБ) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на источники из Пентагона и разведки США.

По информации Fox News, ряд данных, содержащихся в утечке, не были включены ни в один из брифингов Минобороны США и были строго засекречены. Сотрудникам Пентагона было бы сложно получить доступ к этой информации, пишет телеканал.

Как пишет Fox News, обычно к брифингам Пентагона имеет доступ от 1 тыс. до 5 тыс. человек. Как правило, они содержат информацию о ситуации в зоне военных действий на Украине и доставляются электронным способом на защищенные планшеты iPad. Эти документы могут распечатываться только на специальных защищенных принтерах, их страницы нумеруются. Это позволяет расследователям отследить, где были напечатаны документы, отмечается телеканал.

Секретные документы США появились в соцсетях на прошлой неделе. Сначала были опубликованы материалы по планам Украины по контрнаступлению, позже в сети нашли документы о Китае и Ближнем Востоке. Минюст США начал уголовное расследование утечки, а также оценивает ее последствия для боевых действий на Украине и работы американской разведки. В Белом доме сообщали, что пока не знают, удалось ли обнаружить источник утечки.

По информации Reuters, следователи допускают, что причиной утечки могло стать недовольство сотрудника разведки США или намеренный саботаж с целью подрыва нацбезопасности. Источники агентства говорят, что часть документов подделали, чтобы ввести в заблуждение следователей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Спасение всплывающих — дело рук самих всплывающих».

Олеся Павленко