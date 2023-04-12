В утечке разведки США найдены сведения о спецназе НАТО на Украине

Британские СМИ обнаружили в секретных документах разведки США, попавших в сеть в феврале-марте, информацию, согласно которой на Украине действуют силы специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции.

В документе разведки США от 23 марта с маркировкой «совершенно секретно», как сообщает «Би-би-си», говорится, что Великобритания направила на Украину 50 спецназовцев, Латвия — 17, Франция — 15, Соединенные Штаты — 14, Нидерланды — 1.

Из сообщения британской газеты The Guardian, которая пишет про тот же документ, что и «Би-би-си», следует, что названный численный состав — это, возможно, «командование сил специального назначения НАТО».

Местонахождения и задачи сил спецназначения в документе не раскрываются. Минобороны Великобритании отказалось комментировать приведенные СМИ сведения о силах спецназначения. Власти других стран на представленную информацию никак не отреагировали.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».