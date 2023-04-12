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Коммерсантъ FM
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Reuters: Сербия согласилась поставить оружие Украине

Власти Сербии согласились поставить оружие Украине или уже отправили его, следует из засекреченного документа Пентагона, попавшего в открытый доступ в результате недавней утечки. В каком количестве и какое оружие могло быть поставлено, неизвестно, пишет Reuters.

Агентство ссылается на документ от 2 марта, озаглавленный «Европа | Ответ на продолжающийся российско-украинский конфликт». Он включает диаграмму с перечислением «оценочных позиций» 38 европейских стран в ответ на просьбы Украины об оказании военной помощи. В документе несколько категорий:

  • страны, которые обязались обеспечить обучение украинских военных и летальную помощь;
  • страны, которые уже предоставили летальную помощь, обучение или и то, и другое;
  • страны, обладающие «военными способностями и политической волей» оказать помощь в будущем.

Австрия и Мальта — единственные страны, от которых не поступило согласия ни по одной из категорий. Сербия, согласно диаграмме, отказалась проводить обучение украинских сил, но обязалась отправить летальную помощь или уже предоставила ее. Также в документе сказано, что Сербия готова предоставить оружие Украине и в будущем.

Reuters уточняет, что документ имеет гриф секретно и пометку «NOFORN», что запрещает его передачу иностранным спецслужбам и военным. На нем также стоит печать канцелярии Объединенного комитета начальников штабов США. Офис президента Сербии Александра Вучича, посольство Украины и Пентагон пока никак не прокомментировали информацию.

Сербия является единственной европейской страной, не поддержавшей санкции против России из-за военных действий на Украине. В феврале господин Вучич сказал, что не знает, сколько еще сможет не вводить санкции. Он убежден, что конфликт на Украине превратился в «тяжелую окопную борьбу», в которой никто не может победить.

О политике Сербии — в материале «Ъ» «"Платиновый волк" вернул Сербию в лоно НАТО».

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