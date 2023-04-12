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Коммерсантъ FM
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Министр обороны Сербии назвал ложной информацию о поставках оружия Украине

Министр обороны Сербии Александр Вулин отрицает информацию о поставках оружия Украине. Reuters сообщало, что в утекших в интернет секретных документах Пентагона есть данные о том, что сербские власти согласились поставить оружие Киеву или уже отправили его. Министр назвал это ложью.

«Более 10 раз мы опровергали эту ложь, сделаем это снова. Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, а также государствам, находящимся по соседству с зоной конфликта»,— заверил господин Вулин (цитата по ТАСС).

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