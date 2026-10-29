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СпортФутбол

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани выписан из больницы после обморока

Главный тренер мюнхенского футбольного клуба «Бавария» выписан из больницы после потери сознания на тренировке. Об этом сообщил спортивный директор команды Макс Эберль, слова которого приводит Sky Sport.

Angelika Warmuth / Reuters

40-летний специалист упал в обморок 23 октября, после чего был доставлен в больницу на вертолете. По словам Макса Эберля, тренер потерял сознание из-за «раздражения мозговых оболочек». Он отметил, что в ближайшее время Венсан Компани вернется к работе.
Бельгиец возглавляет «Баварию» с 2024 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат и Суперкубок Германии, а также завоевала кубок страны. Ранее Венсан Компани тренировал бельгийский «Андерлехт» и английский «Бернли».
После семи туров «Бавария» с 17 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. В следующем матче мюнхенцы дома сыграют с дортмундской «Боруссией».
Германия
Футбол
Европа

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент