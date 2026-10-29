Главный тренер «Баварии» Венсан Компани выписан из больницы после обморока

40-летний специалист упал в обморок 23 октября, после чего был доставлен в больницу на вертолете. По словам Макса Эберля, тренер потерял сознание из-за «раздражения мозговых оболочек». Он отметил, что в ближайшее время Венсан Компани вернется к работе.