«Звучит почти недорого»
Анна Минакова — о том, какие тапочки предлагают люксовые бренды
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Недавно я отдыхала в Японии и снова обратила внимание, как здесь развита культура домашних тапочек. В японском доме обязательно найдутся отдельные пары для гостей, а еще специальные, которые надевают, например, чтобы выйти на балкон или во двор. И я задумалась, какие тапочки предлагают клиентам самые дорогие люксовые бренды. Выбор оказался весьма любопытным.
У Herms в коллекции Petit h есть совершенно фантастические тапочки в форме облаков. Их делают во Франции из шелковых платков марки, шерстяного фетра и мягкой набивки. Стоят они $1775.
Bottega Veneta предлагает домашние тапочки Palazzo из плетеной кожи Intrecciato, с подкладкой из ягнячьей кожи и замшевой подошвой. В комплекте даже есть специальный кожаный футляр для путешествий. В Таиланде такая пара стоит около €1900.
Британская марка Olivia von Halle, известная роскошными шелковыми пижамами, создала целую коллекцию тапочек Contessa. Их вручную шьют в семейной мастерской в Тоскане. Здесь есть модели из бархата, шелка и рафии, с вышивкой и декоративными элементами, а стоят они 525-1100.
Итальянский дом Frette, знаменитый постельным бельем и домашним текстилем, предлагает тапочки из бархата, замши и других мягких материалов. Модели Astoria и Icon стоят около $280-305. На фоне предыдущих участников списка это звучит почти недорого.