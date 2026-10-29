«Звучит почти недорого»

Недавно я отдыхала в Японии и снова обратила внимание, как здесь развита культура домашних тапочек. В японском доме обязательно найдутся отдельные пары для гостей, а еще специальные, которые надевают, например, чтобы выйти на балкон или во двор. И я задумалась, какие тапочки предлагают клиентам самые дорогие люксовые бренды. Выбор оказался весьма любопытным.