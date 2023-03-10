Лия Ахеджакова в открытом письме попрощалась со сценой «Современника»

Актриса Лия Ахеджакова написала письмо, опубликованное на сайте «Свободного пространства» (проект коллектива «Новой газеты»), в котором простилась со сценой театра «Современник» и поблагодарила людей за письма с поддержкой. По ее словам, новый руководитель театра Юрий Кравец сказал, что департамент культуры поддержал его решение убрать актрису из репертуара «Современника».

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Лия Ахеджакова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссеры! Какие партнеры!,— написала актриса.— Прощай, моя дорогая. Держись. Мы, артисты, тебя любим и помним. Долгой жизни тебе!».

Лия Ахеджкова заявила, что, по словам Юрия Кравца, «Современник» был «завален письмами трудящихся» с требованием убрать ее со сцены. Он также сообщил актрисе по телефону, что посоветуется с председателем худсовета, чтобы занять ее какой-нибудь пьесой, «пока суть да дело», передает госпожа Ахеджакова.

«Последнее время "сетевой трибунал", по меткому диагнозу Муратова (Дмитрий Муратов, главный редактор "Новой газеты".— "Ъ"), был возмущен по поводу моей нелюбви к Родине»,— отметила актриса. Госпожа Ахеджакова поблагодарила «Новую газету» и режиссера Кирилла Серебренникова, которые «бросили клич» с призывом поддержать актрису на фоне отмены ее спектаклей.

84-летняя Лия Ахеджакова не поддержала проведение военной операции России на Украине. В июле 2022 года в СМИ появилась информация, что «Современник» отказывается от показа спектаклей с участием актрисы. Тогда пресс-служба театра эти заявления отрицала. К концу прошлого года спектакли актрисы начали отменять и переносить.

В частности, 30 декабря на неопределенный срок был перенесен спектакль «Мой внук Вениамин», который должен был состояться 4 января в ДК «Выборгский» в Петербурге. До этого на афишу с участием актрисы обратили внимание вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев, член фракции «Единая Россия» Кирилл Щитов и член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. Все вместе они выступили против проведения спектакля, в котором главную роль сыграет актриса, выступающая против спецоперации. 8 февраля театр «Современник» объявил о замене спектакля «Игра в джин», в котором играет Лия Ахеджакова.

Эрдни Кагалтынов