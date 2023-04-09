«Современник» подтвердил увольнение Ахеджаковой

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова уволилась из московского театра «Современник», сообщили «РИА Новости», «Интерфаксу» и ТАСС в театре. Уволилась она по собственному желанию, отметили в театре. «Интерфакс» сообщает, что госпожа Ахеджакова уволилась 5 апреля, ТАСС — что она с этой даты не является артисткой театра.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Лия Ахеджакова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены»,— пояснили в «Современнике». С 5 апреля она не является актрисой театра, сообщил директор театра Юрий Кравец.

8 февраля 2023 года театр объявил о замене спектакля «Игра в джин», в котором занята актриса. Причина отмены спектакля не сообщалась.

30 марта госпожа Ахеджакова рассказала «Новой газете», что написала заявление об увольнении из «Современника» по собственному желанию 10 марта. Тогда в дирекции театра заявили, что Лия Ахеджакова числится в труппе и получает зарплату «согласно штатному расписанию».

На момент публикации материала на сайте «Современника» на страничке, рассказывающей о госпоже Ахеджаковой, информации о том, что она покинула театр, нет. Там сообщается, что артистка служит в труппе театра с 1977 года, а также перечислены три ее роли в текущем репертуаре: Нурия («Первый хлеб»), Фонсия Дорси («Игра в джин») и Зина Абрамова («Крутой маршрут»).

27 февраля 2022 года на сайте «Современника» было опубликовано опровержение информации о том, что Лия Ахеджакова собирается покинуть Россию, а также о пожертвовании ею средств в пользу ВСУ.

Мария Федотова