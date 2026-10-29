Путин: миссия в Алешках нацелена на помощь гражданскому населению
Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области, которая состоится «сегодня-завтра», нацелена на оказание помощи гражданскому населению. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия — Африка».
Глава государства добавил, что ситуация складывалась таким образом довольно давно. «Сейчас не буду говорить о том, как действовала противная сторона, минируя подходы к этому населенному пункту и создавая практически гуманитарную катастрофу»,— рассказал господин Путин. Отдельно он отметил вклад жены президента США Мелании Трамп в организацию миссии.
Режим тишины начался в Алешках в 4:00 мск 27 октября и будет действовать до конца дня 1 ноября. Прекращение огня необходимо для эвакуации оставшихся в городе жителей и доставки гумпомощи тем, кто не хочет уезжать. В миссии поучаствуют уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец.