Путин: миссия в Алешках нацелена на помощь гражданскому населению

Режим тишины начался в Алешках в 4:00 мск 27 октября и будет действовать до конца дня 1 ноября. Прекращение огня необходимо для эвакуации оставшихся в городе жителей и доставки гумпомощи тем, кто не хочет уезжать. В миссии поучаствуют уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец.