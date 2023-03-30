Лия Ахеджакова уволилась из «Современника» по собственному желанию

Актриса Лия Ахеджакова написала заявление об увольнении из театра «Современник» по собственному желанию еще 10 марта. Об этом госпожа Ахеджакова рассказала «Новой газете». По информации издания, после ухода из театра актриса намерена заняться гастрольной деятельностью, уезжать из России она пока не планирует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лия Ахеджакова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Лия Ахеджакова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В дирекции театра утверждают, что актриса до сих пор числится в труппе и получает зарплату «согласно штатному расписанию». «Она актриса эмоциональная, много чего пишет. Но ее никто не увольнял»,— ответили в дирекции театра на вопрос «МК» о том, писала ли госпожа Ахеджакова заявление по собственному желанию.

84-летняя Лия Ахеджакова трудилась в «Современнике» с 1977 года. Актриса выступала против ввода российских войск на территорию Украины. В июле прошлого года СМИ писали, что «Современник» решил прекратить показ спектаклей с участием госпожи Ахеджаковой. К концу 2022 года спектакли актрисы начали отменять и переносить.

10 марта на сайте «Свободного пространства» (проект коллектива «Новой газеты») было опубликовано письмо Лии Ахеджаковой, в котором она поблагодарила зрителей и попрощалась со сценой «Современника». В письме актриса указала, что новый руководитель театра Юрий Кравец уведомил ее, что департамент культуры поддержал его предложение об исключении госпожи Ахеджаковой из репертуара «Современника».

Милена Костерева