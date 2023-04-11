Премьер Украины Шмыгаль «зашифровал» просьбу о поставках F-16 во время прибытия в Канаду

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Торонто на встречу с главой Канады Джастином Трюдо. Снимок момента прибытия господин Шмыгаль опубликовал в Twitter. На борту самолета украинского премьера заметна наклейка в виде истребителя F-16, о поставках которых пытается договориться Киев.

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«Встречи с Джастином Трюдо и Христей Фриланд (вице-премьер.—"Ъ") приближаются. Мы подготавливаем новые соглашения и сделки для усиления макрофинансовой и экономической стабильности Украины»,— подписал снимок глава украинского Кабмина.

Наклейку с американскими F-16 обрамляют две другие: флаг Украины и эмодзи в виде сложенных рук, символизирующий просьбу. Согласно открытым данным, Канада боевыми самолетами этой серии не располагает.

Соединенные Штаты не раз опровергали возможность поставок F-16 на Украину. В Белом доме считают, что Киеву в данный момент не нужны самолеты такого типа. С позицией Вашингтона солидарны не все западные страны — вариант с покупкой F-16 для дальнейшей передачи ВСУ допустили в Эстонии, хотя действующие соглашения о поставках таких самолетов не подразумевают реэкспорт. Вчера, 10 апреля, министр обороны Украины Алексей Резников пригласил на Украину пилотов американских истребителей F-16.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба