Минобороны Украины пригласило иностранных пилотов истребителей F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил на Украину пилотов американских истребителей F-16. С заявлением министр выступил в ходе совместного брифинга с датским коллегой.

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Фото: Olivier Matthys / AP Алексей Резников

Фото: Olivier Matthys / AP

«Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 и готовы принять участие, иностранный легион готов открыть двери»,— заявил глава украинского Минобороны (цитата по «Страна.ua»).

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Фото: Ints Kalnins / Reuters Истребитель F-16

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Вместе с тем господин Резников пригласил на Украину любых специалистов, способных работать с западными образцами артиллерии и танков, которые сегодня поставляются ВСУ.

20 марта командующий ВВС Украины Сергей Голубцов заявил The Times, что в ожидании F-16 украинская армия теряет лучших пилотов. В Белом доме, в свою очередь, сообщили, что не намерены поставлять Киеву такие самолеты. До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что вопрос будет обсуждаться позднее.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба