Глава МИД Эстонии допустил покупку F-16 для отправки на Украину

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти страны допускают покупку и последующую передачу Украине американских истребителей F-16. Однако окончательного решения по этому вопросу не принято.
Истребитель F-16
Фото: Ints Kalnins / Reuters
«Я думаю, это очень разумно»,— сказал Урмас Рейнсалу в ответ на соответствующий вопрос в интервью заданию Kiev Independent.
C начала 2023 года Украина просила о поставках истребителей F-16. Президент США Джо Байден неоднократно утверждал, что Украина не нуждается в оружии подобного типа. Его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что поставки F-16 Украине — вопрос долгосрочной перспективы.
Тем временем в феврале The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США рассматривает возможность разработки соглашения, позволяющего другим странам реэкспортировать F-16.
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