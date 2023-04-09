Глава МИД Эстонии допустил покупку F-16 для отправки на Украину

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти страны допускают покупку и последующую передачу Украине американских истребителей F-16. Однако окончательного решения по этому вопросу не принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истребитель F-16

Фото: Ints Kalnins / Reuters Истребитель F-16

Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Я думаю, это очень разумно»,— сказал Урмас Рейнсалу в ответ на соответствующий вопрос в интервью заданию Kiev Independent.

C начала 2023 года Украина просила о поставках истребителей F-16. Президент США Джо Байден неоднократно утверждал, что Украина не нуждается в оружии подобного типа. Его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что поставки F-16 Украине — вопрос долгосрочной перспективы.

Тем временем в феврале The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США рассматривает возможность разработки соглашения, позволяющего другим странам реэкспортировать F-16.

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Лусине Баласян