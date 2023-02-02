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Коммерсантъ FM
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NYT: США могут разрешить другим странам реэкспорт F-16 на Украину

Отказ президента США Джо Байдена не помешает его администрации позже принять решение о предоставлении Украине F-16 или, что более вероятно, разработать соглашение, которое позволило бы другим странам реэкспортировать свои F-16 американского производства. Как пишет The New York Times (NYT), американские и европейские официальные лица считают, что такие поставки могут поступать из Дании или Нидерландов.

F-16

F-16

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea//REUTERS

F-16

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea//REUTERS

«Мы постоянно разговариваем с украинцами, и мы постоянно говорим с нашими союзниками и партнерами о возможностях, которые нужно им предоставить»,— заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

31 января главный советник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что «работа по получению истребителей F-16 продолжается», добавив, что Украина видит «позитивные признаки со стороны Польши, которая готова передать их в координации с НАТО».

Издание также обращает внимание, что министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра 20 января говорил, что правительство рассмотрит запрос Киева на F-16, если поступит соответствующий запрос.

NYT отмечает, что, следуя устоявшемуся сценарию, администрация господина Байдена говорит «нет» отправке на Украину истребителей. Однако официальные лица спешат сказать в частном порядке, что «нет», вероятно, временное. В пример издание приводит поставки ПВО и танков, на которые США уже решились.

О перспективе отправки на Украину истребителей читайте в материале «Ъ» «Эх, 16».

Дарья Эрозбек

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