Что происходит после ввода войск России на Украину. День 411-й.

Илон Маск отказался удалять твит Дмитрия Медведева о том, что «Украина исчезнет... потому что она никому не нужна». Параллельный импорт в РФ привел к нехватке складов в СНГ, выяснил «Ъ». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия в «нынешней нашей брани» находится «на стороне света» и «противостоит злу». Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:52. Глава МВД Германии Нэнси Фезер, курирующая в стране вопросы спорта, пригрозила отказом в выдаче виз российским спортсменам в случае, если Международный олимпийский комитет допустит их до соревнований.

9:19. США шпионили за Владимиром Зеленским, сообщает телеканал CNN.

9:13. В России в 2022 году произошло 77 попыток поджогов военных комиссариатов — ЕАН цитирует судью Центрального окружного военного суда Артема Макарова.

9:12. Как пишет WSJ со ссылкой на оказавшиеся в сети документы Пентагона, у Украины к маю могут закончиться средства ПВО.

9:01. В Москве думают о правовых основаниях для выдавливания биолабораторий с участием США с постсоветского пространства, пишут «Ведомости».

8:49. Студенческий академический совет Киевского национального экономического университета отменил лекцию бывшего советника главы офиса президента Алексея Арестовича. Совет осудил «приглашение одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества».

8:42. Украина изменила «некоторые военные планы» после обнаружения в сети секретных документов Пентагона, сообщает CNN со ссылкой на источник близкий к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

8:42. Евросоюз может принять 11-й пакет санкций в отношении России к концу апреля, пишут «Известия» со ссылкой на двух депутатов Европарламента. Издание отмечает, что ограничения могут коснуться Турции, Казахстана и арабских государств в рамках механизма предотвращения обхода уже введенных санкций.

8:41. В войска ПВО поступили первые российские комплексы для борьбы с мини-дронами.

8:41. Компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России, рассказали «Известиям» в технической поддержке корпорации.