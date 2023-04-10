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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 411-й.

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 10 апреля

Илон Маск отказался удалять твит Дмитрия Медведева о том, что «Украина исчезнет... потому что она никому не нужна». Параллельный импорт в РФ привел к нехватке складов в СНГ, выяснил «Ъ». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия в «нынешней нашей брани» находится «на стороне света» и «противостоит злу». Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:52. Глава МВД Германии Нэнси Фезер, курирующая в стране вопросы спорта, пригрозила отказом в выдаче виз российским спортсменам в случае, если Международный олимпийский комитет допустит их до соревнований.

9:19. США шпионили за Владимиром Зеленским, сообщает телеканал CNN.

9:13. В России в 2022 году произошло 77 попыток поджогов военных комиссариатов — ЕАН цитирует судью Центрального окружного военного суда Артема Макарова.

9:12. Как пишет WSJ со ссылкой на оказавшиеся в сети документы Пентагона, у Украины к маю могут закончиться средства ПВО.

9:01. В Москве думают о правовых основаниях для выдавливания биолабораторий с участием США с постсоветского пространства, пишут «Ведомости».

8:49. Студенческий академический совет Киевского национального экономического университета отменил лекцию бывшего советника главы офиса президента Алексея Арестовича. Совет осудил «приглашение одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:42. Украина изменила «некоторые военные планы» после обнаружения в сети секретных документов Пентагона, сообщает CNN со ссылкой на источник близкий к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

8:42. Евросоюз может принять 11-й пакет санкций в отношении России к концу апреля, пишут «Известия» со ссылкой на двух депутатов Европарламента. Издание отмечает, что ограничения могут коснуться Турции, Казахстана и арабских государств в рамках механизма предотвращения обхода уже введенных санкций.

8:41. В войска ПВО поступили первые российские комплексы для борьбы с мини-дронами.

8:41. Компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России, рассказали «Известиям» в технической поддержке корпорации.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 410-й

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