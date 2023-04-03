Россия передала Украине пятерых раненых военных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что российская сторона передала Украине пятерых раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины. По ее словам, это стало ответом на передачу России пятерых тяжело раненых военных в марте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сегодня, 3 апреля, на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении», — сообщила госпожа Москалькова в своем Telegram-канале.

Украинская сторону эту информацию пока не комментировала.

Украина сообщила о передаче России всех тяжелораненых пленных, которые подлежали транспортировке, 24 марта. Тогда точное количество переданных людей не называлось. На кадрах было видно 5–6 человек. По словам Татьяны Москальковой, всего Киев вернул на родину пятерых военных, сейчас вернувшиеся в Россию военнослужащие находятся на лечении в медицинских учреждениях.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов