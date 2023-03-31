Москалькова сообщила об угрозе срыва обмена пленными между Россией и Украиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о возможном срыве обмена военнопленными между Москвой и Киевом. Госпожа Москалькова утверждает, что украинская сторона не выходит на связь с Россией, которая готова передать ей 133 военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Прошло три недели с тех пор, как я получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину. Время идет, список пополнился: в нем 133 фамилии, а украинская сторона молчит»,— сообщила омбудсмен в своем Telegram-канале, также опубликовав данные военных, которых Украина, по ее словам, отказывается принимать.

Татьяна Москалькова уточнила, что она «крайне обеспокоена» в связи с возможным срывом обмена пленными.

7 марта Минобороны России сообщило о возвращении 90 российских пленных. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении 130 украинских военных. По словам госпожи Москальковой, вместо ранее достигнутой договоренности по формуле «160 на 160» Украина согласилась обменять только 90 человек. На данный момент это был последний российско-украинский обмен пленными.

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Александр Кислов