Кадровые перестановки, преобразование департаментов в министерства и простой в «ПАТП-1»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Ярославской области

Фото: Алла Чижова Правительство Ярославской области

Фото: Алла Чижова

По букве закона

Прокуратура опротестовала проект планировки места строительства IT-центра в Ярославле.

В Ярославле прекращено уголовное дело бывшего директора «ПАТП-1».

Ярославский суд приговорил к 28 годам лишения свободы убийцу из Перми.

Приговор рыбинскому маньяку вступил в законную силу.

Отставки и назначения

Начальника рыбинского филиала «Канала имени Москвы» уволили из-за конфликта интересов.

Бывший сити-менеджер Кирова возглавил «Ярдормост».

В Ярославской области сменился руководитель отделения «Банка России».

Мэр Ярославля анонсировал отставки руководства «ПАТП-1».

Глава администрации губернатора Ярославской области Алексей Доронкин покинул свой пост.

В ярославском правительстве назначили новых кураторов земельного и надзорного блоков.

В правительстве Ярославской области появятся министерства.

Ярославский бизнес

Правительство отменило налоговые льготы для «Ярославской бумаги».

В Ярославской области банкротят судостроительную верфь.

Выборы

Сенатор хочет избираться в Ярославскую областную думу.

Транспортная реформа

Ярославская область получит 7 млрд руб. на новые трамваи и электробусы.

Ярославские власти объяснили переполненность новых автобусов.

В Ярославле оставшиеся без работы сотрудники «ПАТП-1» отказались увольняться по соглашению сторон.

Цитаты недели

«Ключевая ставка областным руководством делается на стимулирующие выплаты. Повышается и основная часть, не незначительно. То же самое и по мне лично. Я тоже это обсуждал с высшим должностным лицом. В начале года говорили о 400 тысяч. Мне показалось это завышенным. Остановились на индексации. С 2012 года индексации главе не было. Индексировали только сотрудникам, бюджетникам много раз. После индексации у меня получается около 250 тысяч. Такой подход считаю взвешенным» (Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков о своей зарплате)

«Избиратели прислали мне видео с публичными антироссийскими и проукраинскими высказываниями руководителя этого условно "музыкального коллектива" Александра Иванова. И я целиком разделяю их возмущение. Возможно, правоохранительные органы еще не дали правовую оценку заявлениям Иванова. Но есть такое понятие — "идеологическая диверсия"» (Депутат муниципалитета Ярославля Любовь Сурова о намерении запретить концерт панк-группы «Наив». После вмешательства прокуратуры концерт в Ярославле был отменен)

Цифра недели

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Ярославля в первом квартале 2023 года снизились на 384 млн руб. по сравнению с тем же периодом 2022 года.

ЧП недели

В Ярославской области при столкновении машины и поезда погибли два человека.

Алла Чижова