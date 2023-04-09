Кадровые перестановки, преобразование департаментов в министерства и простой в «ПАТП-1»

Правительство Ярославской области
Фото: Алла Чижова
По букве закона
Прокуратура опротестовала проект планировки места строительства IT-центра в Ярославле.
В Ярославле прекращено уголовное дело бывшего директора «ПАТП-1».
Ярославский суд приговорил к 28 годам лишения свободы убийцу из Перми.
Приговор рыбинскому маньяку вступил в законную силу.
Отставки и назначения
Начальника рыбинского филиала «Канала имени Москвы» уволили из-за конфликта интересов.
Бывший сити-менеджер Кирова возглавил «Ярдормост».
В Ярославской области сменился руководитель отделения «Банка России».
Мэр Ярославля анонсировал отставки руководства «ПАТП-1».
Глава администрации губернатора Ярославской области Алексей Доронкин покинул свой пост.
В ярославском правительстве назначили новых кураторов земельного и надзорного блоков.
В правительстве Ярославской области появятся министерства.
Ярославский бизнес
Правительство отменило налоговые льготы для «Ярославской бумаги».
В Ярославской области банкротят судостроительную верфь.
Выборы
Сенатор хочет избираться в Ярославскую областную думу.
Транспортная реформа
Ярославская область получит 7 млрд руб. на новые трамваи и электробусы.
Ярославские власти объяснили переполненность новых автобусов.
В Ярославле оставшиеся без работы сотрудники «ПАТП-1» отказались увольняться по соглашению сторон.
Цитаты недели
«Ключевая ставка областным руководством делается на стимулирующие выплаты. Повышается и основная часть, не незначительно. То же самое и по мне лично. Я тоже это обсуждал с высшим должностным лицом. В начале года говорили о 400 тысяч. Мне показалось это завышенным. Остановились на индексации. С 2012 года индексации главе не было. Индексировали только сотрудникам, бюджетникам много раз. После индексации у меня получается около 250 тысяч. Такой подход считаю взвешенным» (Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков о своей зарплате)
«Избиратели прислали мне видео с публичными антироссийскими и проукраинскими высказываниями руководителя этого условно "музыкального коллектива" Александра Иванова. И я целиком разделяю их возмущение. Возможно, правоохранительные органы еще не дали правовую оценку заявлениям Иванова. Но есть такое понятие — "идеологическая диверсия"» (Депутат муниципалитета Ярославля Любовь Сурова о намерении запретить концерт панк-группы «Наив». После вмешательства прокуратуры концерт в Ярославле был отменен)
Цифра недели
Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Ярославля в первом квартале 2023 года снизились на 384 млн руб. по сравнению с тем же периодом 2022 года.
ЧП недели
В Ярославской области при столкновении машины и поезда погибли два человека.