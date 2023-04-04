У ярославского губернатора сменился глава администрации

Глава администрации губернатора Ярославской области Алексей Доронкин покидает свой пост. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Доронкин

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Алексей Доронкин

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как отметил глава Ярославской области, господин Доронкин уходит «по семейным обстоятельствам». Он перестанет возглавлять администрацию ярославского губернатора с 10 апреля 2023 года. Исполняющим обязанности главы администрации-заместителя губернатора Ярославской области назначен Дмитрий Борушков, который ранее был первым заместителем Алексея Доронкина.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», Алексей Доронкин возглавил администрацию губернатора в феврале 2022 года после переезда в Москву Ильи Баланина. В ярославском правительстве господин Доронкин курировал экономический и финансовый блок.

Андрей Иванов