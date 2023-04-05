Начальника рыбинского филиала «Канала имени Москвы» уволили из-за конфликта интересов

Рыбинский городской суд признал законным увольнение бывшего начальника Рыбинского района гидротехнических сооружений — филиала ФГБУ «Канал имени Москвы» (главным объектом филиала является Рыбинский шлюз) Тимура Борисова. Решение об этом опубликовано в картотеке суда. Господин Борисов обжаловал свое увольнение из организации, произошедшее в ноябре 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рыбинский шлюз

Фото: РусГидро Рыбинский шлюз

Фото: РусГидро

Как следует из решения суда, в апреле 2022 года транспортная прокуратура направила в адрес руководителя ФГБУ «Канал имени Москвы» представление об устранении нарушений законодательства о коррупции, которое заключалось в том, что в рыбинском филиале с 2019 года работала супруга Тимура Борисова.

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников ФГБУ «Канал имени Москвы» согласилась с требованиями прокуратуры и рекомендовала господину Борисову устранить нарушение. Также ему было вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания. Начальник филиала в ответ сообщил руководителю ФГБУ «Канал имени Москвы», что «во исполнение требования о принятии исчерпывающих мер по устранению нарушения в части совмещения работы близких родственников им мировому судье… подано заявление о расторжении брака». Однако руководство учреждения ответным письмом заявило, что такие меры «не являются надлежащими и не приводят к устранению нарушений в части запрета совмещения работы близких родственников».

Тимур Борисов обжаловал дисциплинарное взыскание в суде, но проиграл иск. Руководство «Канала имени Москвы» продолжало настаивать на устранении конфликта интересов, а затем и уволило начальника рыбинского филиала. Это решение господин Борисов также обжаловал в суде. Он указал в иске, что пытался урегулировать конфликт, в частности, предложив руководству ФГБУ согласовать соглашение о расторжении трудового договора с супругой по соглашению сторон, но не получил одобрения.

Рыбинский городской суд отказал бывшему начальнику в удовлетворении иска, признав нарушение антикоррупционного законодательства истцом и право ФГБУ «Канал имени Москвы» расторгнуть трудовой договор «в связи с непринятием работником мер по урегулированию конфликта интересов..., дающее основание для утраты доверия со стороны работодателя».

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Антон Голицын