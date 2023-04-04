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В правительстве Ярославской области появятся министерства

В правительстве Ярославской области произойдут структурные изменения. Часть департаментов будет реорганизована в министерства, сообщил губернатор Михаил Евраев на оперативном совещании.

Правительство Ярославской области

Правительство Ярославской области

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Правительство Ярославской области

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Запускаем процесс реформирования органов исполнительной власти. Департаменты будут реорганизованы в министерства, управления или инспекции, если их деятельность связана с контрольно-надзорными функциями. Процесс реорганизации займет несколько месяцев. В течение этого времени будут сделаны отдельные уточнения по структуре, функционалу и наименованиям органов исполнительной власти», — сказал Михаил Евраев.

По мнению господина Евраева, переход к министерствам необходим для повышения статуса региональных органов исполнителей власти, в первую очередь, на федеральном уровне.

«Примерно две трети всех органов исполнительной власти в стране работают в формате министерств и только одна треть — департаменты»,— сообщили в правительстве Ярославской области.

Ранее название «министерство» не применялось в структуре органов исполнительной власти региона.

Антон Голицын

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