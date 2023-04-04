Ярославский суд приговорил к 28 годам лишения свободы убийцу из Перми

Ярославский областной суд признал виновным ранее судимого 48-летнего жителя Пермского края в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью, убийстве, грабеже и покушении на изнасилование. Мужчине по совокупности преступлений назначили наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

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Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Ярославский областной суд

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В мае 2022 года подсудимый в поселке Ростовского района, угрожая ножом, потребовал у продавца магазина отдать ему алкоголь и деньги. Когда женщина отказалась, он нанес ей несколько ножевых ранений, похитил 5 тыс. руб. и скрылся с места преступления. Продавщица смогла добраться до соседнего дома, однако там скончалась. В Ярославле мужчина совершил насильственные действия сексуального характера и покушение на изнасилование несовершеннолетней.

По данным облсуда, мужчина был задержан в кратчайшие сроки. Приговор еще не вступил в силу.

Алла Чижова