В ярославском правительстве назначили новых кураторов земельного и надзорного блоков

Директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Денис Хохряков будет исполнять обязанности заместителя председателя регионального правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Правительство Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

В качестве зампреда он будет курировать работу департамента, который возглавляет, а также департаментов охраны окружающей среды и природопользования и лесного хозяйства. До ноября 2022 года за работу этих структур отвечал действующий мэр Ярославля Артем Молчанов, потом должность была вакантной.

Преобразования ждут и сферу надзора. Ответственной за нее назначена помощник ярославского губернатора Татьяна Потемкина. В ее ведении окажутся деятельность департамента государственного жилищного надзора, контрольно-ревизионная инспекция, инспекция административно-технического надзора, а также департамент охраны объектов культурного наследия. До недавнего времени госпожа Потемкина работала в ярославском управлении Федеральной антимонопольной службы.

Андрей Иванов