Ярославская область получит 7 млрд рублей на новые трамваи и электробусы

Ярославская область получит 7,03 млрд руб. федеральной субсидии на финансовое обеспечение инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электротранспорта. Распоряжение 31 марта подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 3 апреля документ опубликован на официальном сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трамвай в Ярославле

Фото: Антон Голицын Трамвай в Ярославле

Фото: Антон Голицын

Финансирование будет выделяться в течение трех лет. В 2023 году регион получит 4,44 млрд руб., в 2024 году — 2,21 млрд, в 2025 году — 378 млн руб. В распоряжении Михаила Мишустина уточняется, что выделяемая субсидия предлагает софинансирование инфраструктурных проектов в сфере электротранспорта из бюджета субъекта федерации.

Как заявил в своем телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев, федеральная субсидия пойдет как на мероприятия в рамках трамвайной концессии, так и на приобретение новых электробусов.

«Благодарю федеральных коллег за поддержку. С ее помощью проведем реконструкцию трамвайных путей, закупим новые трамваи и электробусы, зарядные станции к ним»,— написал Михаил Евраев.

Андрей Иванов