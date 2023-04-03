Сенатор хочет избираться в Ярославскую областную думу

Ярославский сенатор Наталия Косихина намерена принять участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам депутатов Ярославской областной думы. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталия Косихина

Фото: Телеграм-канал Наталии Косихиной Наталия Косихина

Фото: Телеграм-канал Наталии Косихиной

«Сегодня я подала документы на предварительное голосование и понимаю, какая это ответственность. Нашим ярославцам принимать решение – кто будет представлять партию на выборах в Ярославскую областную Думу в сентябре»,— цитируют Наталию Косихину в региональном отделении «Единой России».

В партии сообщили, что 24 человека уже зарегистрированы для участия в партийном голосовании, еще 4 кандидата — на рассмотрении оргкомитета. В списках зарегистрированных 15 действующих депутатов Ярославской областной думы, включая председателя думы Михаила Боровицкого и его заместителей — Ольгу Хитрову, Николая Александрычева и Виктора Волончунаса. Участие в предварительной голосовании примут действующий депутат муниципалитета Василий Тубашов, два его бывших коллеги Вадим Канашкин и Алексей Чернобровкин.

Андрей Иванов