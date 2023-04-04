Депутат Любовь Сурова потребовала запретить концерт группы «Наив» в Ярославле

Депутат муниципалитета Ярославля Любовь Сурова намерена запретить концерт панк-группы «Наив», который должен пройти 9 апреля в одном из клубов города. Госпожа Сурова рассказала «Ъ-Ярославль», что заявление об этом она планирует направить в компетентные органы.

Как сообщила Любовь Сурова в своем телеграм-канале, с просьбой о запрете к ней обратились избиратели.

«Избиратели прислали мне видео с публичными антироссийскими и проукраинскими высказываниями руководителя этого условно "музыкального коллектива" Александра Иванова. И я целиком разделяю их возмущение. Возможно, правоохранительные органы еще не дали правовую оценку заявлениям Иванова. Но есть такое понятие — "идеологическая диверсия"»,— написала депутат.

Как указано на странице мероприятия на портале Liveconcerts, концерт посвящен 35-летию группы, участников которой называют «отцами-основателями русского панк-рока».

Любовь Сурова призывает правоохранительные органы «повнимательнее присмотреться к руководству клуба», в котором должен состояться концерт.

Как сообщил портал 74.ru, ранее концерт «Наива» был отменен в Челябинске, он должен был состояться 24 марта. Также были отменены концерты в Перми и Екатеринбурге.

Антон Голицын