Прокуратура опротестовала проект планировки места строительства IT-центра в Ярославле

Прокуратура Ярославля внесла протест на постановление мэрии города о назначении общественных обсуждений по проекту планировки и межевания территории на Московском проспекте, где идет строительство IT-центра. Информация об этом содержится в ответе заместителя прокурора области Дмитрия Чумака общественнице Елене Богдановой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место строительства IT-центра в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Место строительства IT-центра в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в феврале 2023 года мэрия издала постановление о проведении общественных обсуждений. Несмотря на то, что строительство уже ведется, в проект планировки застройщик, компания «Тензор», решила внести изменения. В самой компании пояснили, что они носят «технический характер». Проект планировки вызвал вопросы у градозащитницы Ольги Мазановой, которая передала их Елене Богдановой.

«Сомнения вызвало то, что часть зоны рекреации переводится в зону инженерно-транспортной инфраструктуры под будущую развязку. Вызывает сомнения, не затруднит ли поворот к IT-центру движение по Московскому проспекту. Я была на личном приеме у заместителя прокурора области Дмитрия Чумака и рассказала ему, что изменения принимаются в нарушение Градостроительного кодекса: сначала нужно принять изменения в Генплан города, потом в правила землепользования и застройки, и только потом делать новый проект планировки»,— рассказала «Ъ-Ярославль» Елена Богданова.

Прокуратура Ярославля установила, что подготовленный проект планировки «не соответствует положениям правил землепользования и застройки», при этом департамент градостроительства мэрии Ярославля выдал положительное заключение на проект. Сами общественные обсуждения уже прошли. По их результатам организатор обсуждений, главный архитектор города Артем Цымбалов рекомендовал направить мэру Артему Молчанову проект планировки «для принятия решения».

Помимо протеста прокуратура направила мэру Ярославля еще и представление по данному вопросу. О результатах их рассмотрения мэрией зампрокурора проинформирует общественницу дополнительно.

Антон Голицын