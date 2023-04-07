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В Ярославле после вмешательства прокуратуры отменен концерт группы «Наив»

Концерты группы «Наив» в Ярославле и Череповце отменены. Об этом говорится в социальных сетях организатора юбилейного тура Live Concerts.

Александр Иванов

Александр Иванов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Александр Иванов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», запретить концерт группы «Наив» требовала депутат муниципалитета Ярославля Любовь Сурова. В своем телеграм-канале госпожа Сурова написала о «публичной антироссийской позиции» фронтмена группы Александра Иванова. Организаторы тура подтверждают, что отмена выступления связана с обращением депутата.

«Сегодня мы получили письмо-предупреждение от прокуратуры города Ярославля о невозможности проведения концерта. Инициатором отмены является депутат муниципалитета - Любовь Сурова. Поскольку экономика ярославского шоу неразрывно связана с экономикой мероприятия в Череповце, принято непростое решение об отмене общей связки Ярославль-Череповец. Мы бились до последнего. Но наших аргументов оказалось недостаточно»,— говорится в сообщении Live Concerts.

После отмены концерта организаторы проведут автоматический возврат денег за уже оплаченные билеты.

Андрей Иванов

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