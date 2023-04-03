Глава Рыбинска назвал свою заработную плату

Муниципальный совет Рыбинска 3 апреля принял решение об индексации заработной платы муниципальных служащих, включая главу города. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль» со ссылкой на трансляцию заседания совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Рудаков

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Дмитрий Рудаков

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

По оценке самих депутатов рыбинского совета, прозвучавшей на заседании, зарплата работников администрации вырастет от 7 до 15 процентов. Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков озвучил ту заработную плату, которую он будет получать после индексации.

«Позиция неоднократно обсуждалась с областью. И с высшим должностным лицом. Ключевая ставка областным руководством делается на стимулирующие выплаты. Повышается и основная часть, не незначительно. То же самое и по мне лично. Я тоже это обсуждал с высшим должностным лицом. В начале года говорили о 400 тысяч. Мне показалось это завышенным. Остановились на индексации. С 2012 года индексации главе не было. Индексировали только сотрудникам, бюджетникам много раз. После индексации у меня получается около 250 тысяч. Такой подход считаю взвешенным»,— сказал Дмитрий Рудаков.

Большинством голосов муниципальный совет Рыбинска поддержал решение о повышении заработной платы. «Против» проголосовал один депутат, еще двое — воздержались.

Андрей Иванов