Бывший сити-менеджер Кирова возглавил «Ярдормост»

Новый директором АО «Ярдормост» назначен Дмитрий Драный. О назначении сообщил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Драный (крайний справа) на встрече с ярославским губернатором

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Дмитрий Драный (крайний справа) на встрече с ярославским губернатором

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Новый руководитель 8 апреля был представлен коллективу предприятия. Должность директора АО «Ярдормост» была вакантной с августа 2022 года. Теперь руководить предприятием будет Дмитрий Драный.

«Рассчитываю, что большой опыт Дмитрия Николаевича на руководящих должностях позволит ему вместе со сплоченным коллективом успешно выполнять стоящие перед предприятием задачи, в том числе по его эффективному развитию»,— отметил директор регионального департамента дорожного хозяйства Роман Душко.

Карьера нового директора «Ярдормоста» связана с городом Киров. Он возглавлял местное предприятие «Гордормостстрой», потом был заместителем главы Кирова, а с 2012 по 2014 года был главой администрации (сити-менеджером) Кирова. После отставки возглавлял несколько предприятий в Кировской области. Последнее место работы - ООО «Баланс» в том же Кирове.

Андрей Иванов