В Ярославской области банкротят судостроительную верфь

В арбитражный суд Ярославской области подан иск о банкротстве ООО «Судостроительная верфь «Бэлл». Данные об иске содержатся в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд Ярославской области

Фото: Антон Голицын Арбитражный суд Ярославской области

Фото: Антон Голицын

Истцом в деле о банкротстве выступает межрайонная инспекция №10 управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Ярославской области. Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Судостроительная верфь «Бэлл» зарегистрировано в Рыбинске. Налоговый орган предлагает признать верфь банкротом как «отсутствующего должника», то есть не ведущего хозяйственную деятельность.

31 марта арбитражный суд оставил иск ФНС без движения до 28 апреля, предложив предоставить дополнительную документацию по делу о банкротстве.

«К заявлению не приложены доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве, а также полностью или частично может быть погашена задолженность по обязательным платежам»,— отмечается в определении арбитражного суда.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в феврале 2023 года генеральный директор ООО «Судостроительная верфь «Бэлл» Олег Белков был признан виновным в попытке контрабанды военных катеров и приговорен к трем годам лишения свободы условно. Приговор обжалован прокуратурой, в областном суде апелляция будет рассмотрена 25 апреля.

Андрей Иванов